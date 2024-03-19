لو موظف حكومي أو خاص.. كيف تشتري سيارة بالتقسيط بمقدم 25% فقط؟

في كثير من الأحيان، يكون هناك حاجة لشراء سيارة ملاكي لتساعد صاحبها على قضاء المشاوير، وتظهر الحاجة إليها بشكل كبير حالة السكن في المدن الجديدة والمتطرفة في أنحاء القاهرة الكبرى، التي تفتقر بشكل نسبي إلى وسائل المواصلات، ويكون الحال ليس كما هو في المدينة، ما يجعلهم يضطرون للبحث عن طرق تمكنهم من شرائها بالتقسيط.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص فرصة الحصول على تمويل السيارة لشراء سيارة ملاكي، أو للحصول على تمويل شراء سيارات أجرة وميكروباص وموتوسيكلات لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على تمويل شراء السيارة من بنك ناصر الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

مميزات تمويل السيارة من بنك ناصر الاجتماعي

- التمويل متاحا لموظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

- يتم تحديد قيمة تمويل السيارة حسب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

- يمكن الحصول على تمويل السيارة بنسبة عائد 12.5% من قيمة التمويل.

- يحصل البنك على نسبه 1,5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

- مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات.

المستندات المطلوبة من أصحاب المرتبات

- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك.

- تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو وثيقة مخاطر عدم السداد.

- التامين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك.

- حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

إجراءات الحصول على تمويل السيارة من بنك ناصر الاجتماعي

- يقوم الراغب في الحصول على التمويل بتقديم طلب الحصول على القرض في البنك.

- تقديم عرض سعر للسيارة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- تقديم مفردات مرتب للراغب في الحصول على القرض وللضامن في حالة وجد ضامن.

- بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات.

- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة.

- تقديم إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.