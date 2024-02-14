كيفية الحصول على دراجة بخارية أو أجهزة تعويضية من بنك ناصر الاجتماعي 

حدد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، آليات وضوابط الحصول على مساعدة عينية للحصول على دراجات بخارية أو أجهزة تعويضية، موضحا أن العميل يتقدم بطلب لإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكنه، ومرفق به المستندات المطلوبة والمؤيدة للحالة لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة

وأوضح البنك في تقرير له، أن المستندات تتضمن طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة، فضلاً عن بيان بمفردات الدخل إن وجد؛ يوضح قدرته المالية على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، وذلك من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.

تقرير طبي حديث معتمد

وضمن المستندات المطلوبة، تقرير طبي حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين، وسلامة حاسة السمع والنظر لطالب الدراجة البخارية، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه، وعروض أسعار «بحد أدنى 3 عروض» للدراجة أو للكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة، وأخيرا إقرار على العميل بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمحافظة عليها.