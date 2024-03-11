مواعيد عمل بنك ناصر الاجتماعي في شهر رمضان 2024

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك 2024، موضحًا أن البنك يعمل يوميًا في رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، مؤكدًا أنه تم تعميم هذه المواعيد على جميع الفروع بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل بالبنك، أن البنك دعّم الأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 10 ملايين جنيه في شكل مساعدات غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحًا لـ «الوطن»، أن البنك له دور اجتماعي مهم يتمثل في القروض المُيسرة.

خطة بنك ناصر للفترة المقبلة

- زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة.

- الخطة تشمل المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية.

- توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروع البنك المتفرقة.

- يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية.

- يشمل البنك على 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية.

- وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك.

- تعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في كافة أنحاء الجمهورية.

- تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

- القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية.

- إتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء.

- يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع.

- تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة.

- تحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.