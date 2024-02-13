فئات يمكنها صرف مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي.. تعرف عليها 

حدد بنك ناصر الاجتماعي، شروط الحصول على مساعدات أو إعانات نقدية، موضحاً أن الشروط تتضمن أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة.

وأكد بنك ناصر خلال موقعه الإلكتروني، أنه يجري إثبات ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة، مثل أن أحد أفراد الأسرة مصاب بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف، أو الأسرة تعولها امرأة، وأيضاً الأرملة الذي توفى زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.

فئات يمكنها الحصول على مساعدة

كما تتضمن الحالات السيدة التي طلقها زوجها ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها، أو الأسرة التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور، ومهجورة العائل أي الزوجة التي هجرها زوجها ولا تعلم محل إقامته وتعول أولادها أو نفسها، وأن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

وأيضاً الأيتام الذي توفى والديهم أو والدهم وتزوجت الأم، والأسرة التي أحد أفرادها معاق وتشمل إعاقة «حركية أو ذهنية أو بصرية أو سمعية»، والأسر التي تمر بظروف طارئة وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد أفرادها إلى كوارث أو نكبات ما يسبب خسائر في الممتلكات.