مسلسل صدفة الحلقة 9.. هل تنجو ريهام حجاج من الخطف؟

ينتظر متابعو الفنانة ريهام حجاج أحداث مسلسل صدفة الحلقة 9، خاصة أن حلقة أمس شهدت العديد من الأحداث، كان على رأسها اكتشاف سبب وحيلة المحامي الذي أوقع بـ«صدفة» في الزواج من رشدي الشامي دون وعيها، ودوافع الأمر وطريقة ارتكابه.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مسلسل صدفة الحلقة 9، بمشهد خطف «صدفة» والكشف عن هوية خاطفها، إذ يدور بين رشدي الشامي، الذي يحاول الانتقام منها عقب اعتداءها عليه بالضرب، أو خالد الصاوي، الذي يبحث عنها، ومعرفة دوافع ارتكابه لخطفها، فهل تنجو صدفة من الخطف، كما نجت من المشكلات السابقة؟

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة » مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.