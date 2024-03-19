مسلسل صدفة الحلقة 9.. كشف لغز زواج ريهام حجاج بدون علمها

يكشف مسلسل صدفة الحلقة 9، رد فعل ريهام حجاج «صدفة» بعد معرفة ما حدث معها بشأن الزيجة، خاصة بعدما أوضحت الحلقة الماضية لغز زواجها بدون علمها.

وقبل موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9، شهدت الأحداث الماضية، كيف استغل محامي رشدي الشامي، صدفة، وسبب الزواج.

إذ قرر عمل عقد زواج بعدما وضعه بين عدة أوراق قامت بتوقيعها تخص قضية لها، بالاتفاق مع الشامي، إذ وجدها حيلة لهروب رشدي الشامي من الضرائب، بزواجه من سيدة وكتابة ممتلكاته لها دون علمها مع توكيل لاسترداد أملاكه فيما بعد.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.