يأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة الحياة يوميا، والمسلسل بطولة ريهام حجاج، التي تجسد دور مدرسة تاريخ تقع في العديد من المشكلات بسبب عملها، وانتهت أحداث الحلقة الماضية بخطف صدفة.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة الحياة اليوم

وينتظر متابعو ريهام حجاج، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9، ويكون العرض الأول على قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

بينما يعرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتأتي الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.