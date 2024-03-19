مسلسل صدفة الحلقة 9.. ريهام حجاج في قبضة مجهول   

تشهد مسلسل صدفة الحلقة 9 العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، خاصة بعد تعرض ريهام حجاج «صدفة» للخطف من أمام مدرستها، من رجل مجهول داخل سيارة سوداء، لتكشف حلقة اليوم عن هوية الخاطف، وربما يكون خالد الصاوي، أو رشدي الشامي.

وينتظر متابعو ريهام حجاج، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9، إذ يكون العرض الأول على قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتأتي الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.