موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة.. ما مصير ريهام حجاج بعد تعرضها للخطف؟

مع تصاعد الأحداث وخطف ميس صدفة، الدور التي تقوم به الفنانة ريهام حجاح في مسلسلها الرمضاني، يحرص البعض على معرفة موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة، لمعرفة مصيرها، ويعرض المسلسل في موسم رمضان الجاري، على 4 قنوات مختلفة بشاشات المتحدة، وهو عمل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على الكثير من القضايا المجتمعية الشائكة.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة

ينتظر متابعو ريهام حجاج، موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة، لمعرفة من خطف «ميس صدفة» في الحلقة الماضية، لذا ترصد «الوطن» مواعيد العرض الأساسية وأيضا مواعيد الإعادة في السطور التالية.

وموعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة، في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

أما موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.