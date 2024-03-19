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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة.. ما مصير ريهام حجاج بعد تعرضها للخطف؟

كتب:

آية أشرف
09:00 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 9

مع تصاعد الأحداث وخطف ميس صدفة، الدور التي تقوم به الفنانة ريهام حجاح في مسلسلها الرمضاني، يحرص البعض على معرفة موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة، لمعرفة مصيرها، ويعرض المسلسل في موسم رمضان الجاري، على 4 قنوات مختلفة بشاشات المتحدة، وهو عمل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على الكثير من القضايا المجتمعية الشائكة.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة

ينتظر متابعو ريهام حجاج، موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة، لمعرفة من خطف «ميس صدفة» في الحلقة الماضية، لذا ترصد «الوطن» مواعيد العرض الأساسية وأيضا مواعيد الإعادة في السطور التالية.

وموعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة، في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

أما موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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مسلسل صدفة الحلقة 8.. ريهام حجاج تعتدي على رشدي الشامي 

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج
بقلم آية أشرف