سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محال الصاغة.. اعرف بقى بكام

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر وانتشاراً بين المواطنين وداخل محال الصاغة، ويحظى بمتابعة مستمرة من جانب المواطنين للتعرف على مستجدات أسعاره التي تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بمحال الصاغة.

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وفقاً لما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم أثناء التعاملات الصباحية 3468 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم أثناء التعاملات الصباحية 3035 جنيهاً، دون إضافة المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم أثناء التعاملات الصباحية 2601 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم أثناء التعاملات الصباحية 2029 جنيهاً، دون إضافة المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24280 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.