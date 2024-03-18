أفضل من الذهب.. تعرف على 3 شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر

تعتبر الشهادات البنكية أحد أهم الطرق الاستثمارية التي يلجأ إليها المواطنون في الوقت الحالي، لأنها قليلة المخاطرة وذات مكاسب وعائد مضمون ومحدد بالرغم من تغير الظروف.

وتعد الشهادات منافسًا قويًا للذهب، خاصة وأن المعدن الأصفر يعتبر استثمار طويل الأجل، كما أن عائدها متنوع، فمن الممكن أن يكون شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 3 شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر:

شهادة ابن مصر من بنك مصر

- المدة 3 سنوات.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة، في السنة الأولى 30%، والسنة الثانية 25%، والسنة الثالثة 20%.

- العائد يصرف سنويًا.

الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المصري

- عائد 30%

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- العائد 30% السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بكل أنواعها.

شهادة الثلاثية من البنك التجاري الدولي cib

-مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد 24.25% سنوياً متغيرة.

-الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 آلاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.