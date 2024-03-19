معلومات عن الضابط الإسرائيلي المقتول في غزة.. «رئيس اللواء 401 مدرع»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم، بحسب خبر عاجل نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

من هو الجندي المقتول؟

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإنّ الضابط واحدة بين ضباط الصف الاحتياطي، ويدعى سيباستيان هيون، 51 عامًا، قائد في فريق القيادة الأمامية لرئيس اللواء 401 مدرع، من روش هعاين، وقُتل خلال عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة منذ يومين وسط استشهاد 14 فردا من الهلال الأحمر الفلسطيني.

ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبمقتل الضابط الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم البري ضد الفصائل إلى 251 جنديا بحسب إحصائيات إسرائيلية.

وكتب هذا الجندي المقتول عبر موقع فيسبوك في 27 يناير، منشورًا قال فيه: «هذه هي المشكلة، ليس لدينا منزل آخر، ولا يمكننا تحمل الخسارة. علينا أن نفوز».

استمرار الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وبدأت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذ الأولى عملية طوفان الأقصى، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأطلق الجيش بعدها عملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا من أجل مواجهة تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا وسط دعوات إقليمية ودولية ووساطة مصرية قطرية أمريكية لوقف القتال الدائر في قطاع غزة.