أسامة الأزهري: الإتقان والنظام في ترتيب أمور الحياة أساس النجاح

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ الله سبحانه وتعالى، عمّر الكون والوجود على أساس الاتقان والدقة، مستشهدا بقول الله تعالى: «الشمس والقمر بحسبان»، موضحا أنّ صيغة المبالغة بكلمة الحساب التي تعني بحسبان شديد الانتظام والدقة رغم مرور مليارات السنوات منذ نشأة الشمس والأرض، لكن الكل ينتظم ويدور في فلك محدد و«كل في فلك يسبحون»، مشددا على أن الإتقان والنظام في ترتيب أمور الحياة، أساس النجاح في كل شيء.

الاتقان هو قانون الكون

وأضاف «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الاتقان هو قانون الكون، وأساس كل شيء في الوجود، موضحا أن كل شيء قائم على أساس النظام والدقة ورفض الفوضى، مستشهدا بقول الله تعالي: (صنع الله الذي أتقن كل شيء)، وقوله: (الذي أحسن كل شيء خلقه)، وقوله: (ورحمتي وسعت كل شيء)، مؤكدا أن الاتقان والإحسان والرحمة قوانين تركيب وانتظام وبقاء هذا الكون الذي نعيش فيه.

إن الله يجب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

واستشهد مستشار رئيس الجمهورية، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يجب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»، موضحا أن الاتقان والنظام في ترتيب أمور الحياة، يساهم في النجاح بكل شيء.