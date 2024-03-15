أسامة الأزهري: ألقوا بالتجارب السيئة وعيشوا الحاضر بدون مرارة الماضي

استعرض برنامج «ومن الحب حياة»، للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المُذاع يوميا على قناة «dmc» طوال شهر رمضان، مقطع فيديو لطفل اعتاد من أصدقائه التنمر والإساءة، لتوضيح ما تتركه الإساءة من أثر سلبي على من يتعرض لها بشكل دائم من الآخرين.

ويعلق «الأزهري»، على مقطع الفيديو: «هذا الطفل بمقطع الفيديو اعتاد أن تأتيه الإساءة من كل النواحي، ومن يكبر على هذا الحال تدفعه تجربته السابقة للخوف والقلق، التجربة التي احتك فيها بنموذج سيء ومهين كسرت بخاطره وجرحته، وربما عمره ما يقدر يصدق بعد كده إن فيه نموذج خلاف هذا أو خارج هذا المعنى».

التنمر يجعل الإنشان دائم القلق والشك

ويحكي الدكتور أسامة الأزهري، مضمون المقطع بقوله: «تنمر الأطفال عليه جعله دائم القلق والشك في تصرفات وسلوك المحيطين تجاهه، لأنه كلما تعامل مع طفل آخر يسيء إليه ويكسر بخاطره ويجرحه وربما يضربه، وعندما أتاه طفل يريد التعامل معه بشيء من الإكرام لم يصدقه أو يتقبل سلوكه، وكان متحفزا يحاول أن يحمي نفسه بيديه».

وتوجه بكلامه لجمهور المشاهدين، قائلا: «المقطع رسالة أمل تفتح الباب لأي إنسان عاش تجربة سيئة أن يلقي بهذه التجربة السيئة وراءه، وأن الله – سبحانه – قادر على أن يوجد ما هو خير وأفضل وأبقى مما مر به»، مؤكدا أن «من تعود القلق سيستغرق فترة كبيرة لإمكانية وجود شيء مطمئن به أمان، لكن علينا أن نواصل الحياة بدون هذا الحمل الثقيل، وأن نلقى بالتجارب السيئة لنبدأ تجارب جديدة».