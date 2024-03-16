الدكتور علي جمعة عن حكم زراعة الشعر: الصلع جزء من جمال الرجال

توجه رجل بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم زراعة الشعر للصلع؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: «الصلع جزء من جمال الرجال، والراجل لا يحتاج إلى قضية الشعر، والحلق أفضل من التقصير في الحج، والشريعة حرمت على المرأة حلق شعرها، وأمرت فقط بقص قيد أنملة».

علي جمعة: إكرام الشعر من السنة والجمال

وأشار إلى أنه «كان شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم طويلا، وإكرام الشعر من السنة والجمال، لكن يصل الأمر إلى زراعة الشعر، ومن يزرع الشعر قبل معرفة الحكم ليس عليه إزالة الشعر».

ويعرض برنامج نور الدين، على قنوات الشركة المتحدة، يوميا طوال شهر رمضان، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دوما ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا أنفسهم في حيرة.