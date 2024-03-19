الاتحاد الدولي للإنقاذ يشيد بمبادرتي مصر بلا غرقى واستراتيجية بناء الإنسان

أشاد الاتحاد الدولي للإنقاذ، بمبادرة « مصر بلاغرقى» والمبادرة الرئاسية «استراتيجية بناء الإنسان المصري» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتاح المؤتمر الإفريقي الثالث للحد من حوادث الغرق

جاء ذلك في كلمة الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولى للإنقاذ، رئيس الاتحاد الإفريقي في افتتاح المؤتمر الإفريقي الثالث للحد من حوادث الغرق الذى يقام حالياً فى مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.

قال محمد صالح، إن مبادرة «مصر بلا غرقى» برعاية وزارة الشباب والرياضة، تستهدف توعية وتنمية مهارات الشباب والمواطنين في مهارات الإنقاذ، لافتا إلى أنها تأتي اتساقا في إطار تنفبذ مبادرة واستراتيجية «بناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

أضاف صالح أن هذه مبادرة «مصر بلا غرقى» تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية في مختلف المحافظات، حتى نحقق حلم (مصر بلا غرقى) في عام 2025، لافتا إلى أن المؤتمر الإفريقي الثالث للحد من حوادث الغرق، هو انعكاس لتفانينا الجماعي في إنقاذ الأرواح وتعزيز سلامة المياه في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

رؤية الاتحاد الدولي للإنقاذ

أشار إلى أن رؤية الاتحاد الدولي للإنقاذ هي عالم خال من الغرق، وهي قضية عالمية حرجة للصحة العامة والتنمية المستدامة تؤثر على العديد من الناس أكثر مما ندرك، في حين أن الماء هو رمز للحياة ويجلب الفرح والترفيه، فإنه يشكل أيضا مخاطر كبيرة، ولا يزال الغرق سببا رئيسيا للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أعلى عبء، مضيفا أنه بصفتنا ممثلين من مختلف القطاعات، لدينا دور حاسم في منع هذه المآسي وخلق بيئات أكثر أمانا للجميع.

وتابع نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ إن المؤتمر يشهد مناقشات قيمة، يتم فيها تبادل أفضل الممارسات، ونتعلم من تجارب بعضنا البعض معا، بما يمكننا من تطوير حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للحد من حوادث الغرق في إفريقيا.