«صالح» يفوز بوسام «فارس عظيم» من الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ

لأول مره في مصر وإفريقيا، يمنح الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ وسام «فارس عظيم» للمصري الدكتور محمد صالح، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإفريقي للغوص والإنقاذ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وسام «فارس عظيم» لأول مرة في إفريقيا

وقال الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في بيان له، اليوم إنها المرة الأولى التي، يمنح فيها الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ وسام «فارس عظيم» لعضو جمعية عمومية من مصر وإفريقيا، لافتا إلى أن هذا الوسام، من النوع الرفيع الذي يتم منحه للعضو الذي يبذل جهودا كبيرة لتطوير اتحاد الغوص والإنقاذ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي سبق وأن منح وسام «فارس عظيم» لـ28 شخصية بارزة على مستوى العالم.

دور كبير لمصر في تطوير الغوص والإنقاذ

تجدر الإشارة إلى أن منح هذا الوسام للدكتور محمد صالح يأتي تقديرا للجهود التي بذلها ومن خلفه الاتحاد المصري لـ الغوص والانقاذ، ممثلا لمصر في الاتحاد، في مجال الإنقاذ على مستوى مصر وإفريقيا والعالم على مدى سنوات طويلة.

من جانبه أكد الدكتور محمد صالح، أن حصوله على وسام «فارس عظيم» نتاج وثمرة مجهود جماعي كبير لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، الذي ساهم بالكثير من الأفكار والرؤى الرياضية لتطوير الغوص والإنقاذ.

وأكد صالح أن الاهتمام والدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعاد مصر لمكانتها وريادتها لإفريقيا في القطاع الرياضي ومن بينها الغوص والإنقاذ.