انطلاق فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» من شاطئ دمياط الجديدة «صور»

كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن انطلاق فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» اليوم الجمعة علي شاطئ مدينة دمياط الجديدة، بمناسبة اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق.

انطلاق فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى

وتنطلق مبادرة «مصر بلا غرقى» علي شاطئ مدينة دمياط الجديدة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع إدارتي التنمية والأمن بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وبالتنسيق مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط.

رجب: المبادرة تهدف إلي توعية الشباب

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تهدف إلي حماية النشء و الشباب، والعمل على توعيتهم وتنمية مهاراتهم في السباحة، ونشر التوعية والإرشادات والنصائح للمواطنين المصطافين على الشواطئ.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جرى إنشاء نموذج محاكاة لحالة غرق وكيفية الإنقاذ السريع لها، وكيفية عمل الإسعافات الأولية اللازمة، بواسطة رجال الإنقاذ بشاطئ مدينة دمياط الجديدة ومندوب الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.