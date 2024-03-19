ناقشها مسلسل عتبات البهجة.. ما أسباب حدوث الصرع النفسي؟

أحداث عديدة مر بها الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، في الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، خلال تواجده في سنتر الدروس الخصوصية، الذي يُدرس فيه الفنان هشام إسماعيل «عبد البديع» دروس الكيمياء، أبرزها دخول أحد الطلاب في نوبة صرع وسقوطه على الأرض، بسبب استفزاز زملائه له وتنمرهم عليه.

أسباب حدوث الصرع النفسي

وفي ضوء ما عرضته الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن هُناك ما يُعرف بالصرع النفسي وهي نوبات سلوكية تُشبه الصرع الناتج عن حالة طبية، والفارق بينهما هو أن الصرع النفسي يكون ناتج عن اضطرابات نفسية أما صرع الحالات الطبية فهو ينجم عن فرط نشاط الشحنات الكهربائية في الجسم.

لذا يتضح من حديث استشاري الطب النفسي، أن نوبة الصرع التي انتابت طالب السنتر في مسلسل عتبات البهجة هي نوبة صرع نفسي، نتجت عن إساءة زملائه له وتنمرهم الدائم عليه، وتتضح أبرز أعراض الصرع النفسي في فقدان الوعي وعدم القدرة على الاستجابة، وحدوث اهتزاز في عضلات الجسم والتحديق في الفراغ.

وأضاف فرويز في حديثه لـ«الوطن»، أن علاج الصرع النفسي ينقسم إلى شقين، الشق الأول يبرز في معالجة المشكلة النفسية الأساسية من خلال دعم الأسرة والعلاج المعرفي السلوكي، أما الشق الثاني يركز على العلاج بالأدوية المضادة للصرع، والتي تؤخذ تحت إشراف الطبيب.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يُشار إلى أن مسلسل عتبات البهجة يُعرض يوميًا في شهر رمضان 2024 عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

والمسلسل يضم كوكبة كبيرة من الفنانين والنجوم، أبرزهم: يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.