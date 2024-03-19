مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. صلاح عبد الله يغني «صدفة» لعبد الحليم

أحداث مسلسل عتبات البهجة في الحلقة 8 المذاع على شاشات DMC، شهدت غناء الفنان الكبير صلاح عبدالله «عرفان»، أغنية صدفة، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

في أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 تخبر نعناعة «جومانا مراد» زوجها عيطة «علاء مرسي»، أن يتزوج فلة «هنادي مهنا»، وأخبرته أيضًا أن حنفي «محسن منصور» يريد الزواج منها بشروطهم، لكن عيطة يرفض.

عندما تعلم فلة برغبة أختها في تزويجها من «حنفي»، تتمرد عليها وتخبرها أنها مستعدة لمغادرة المنزل، وأنها لا تنظر إلا لمصلحتها فقط من زواجها من حنفى، ثم تذهب فلة لمقابلة «عنبة»، الذي يخبرها أنه يحبها، وتخبره أيضًا أن حنفي تقدم لها، لكنه طلب منها التحلي بالصبر، حتى يتم إصلاح الوظيفة.

عتبات البهجة الحلقة 8

في الحلقة 8 من مسلسل عتبة البهجة، يذهب عمر «خالد شباط» إلى فريد «حازم إيهاب»، ويوافق على التعاون في الديب ويب، لكن بشرط ألا يبيع أي شيء مضر، وقابلت جميلة «بسنت أبو باشا» بصديقها «يوسف إبراهيم»، ويخبرها أن بسنت تتحدث عنها دائمًا بالسوء، ويحاول إقناعها بالخروج ليلاً معه ومع أصدقائه.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة حصريا على شاشة DMC في تمام الساعة 6:15 يومياً خلال النصف الأول من شهر رمضان، إلى جانب العروض على منصة Watch It، وسيتم بث الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، تليها الإعادة الثانية. الساعة 12 ظهرا.

ويشارك في المسلسل الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي رمضان 2024، مجموعة من النجوم أبرزهم يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء التقي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، هذا العمل مقتبس من رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.