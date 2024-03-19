أحداث كثيرة دارت في الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، وأراد الكثير من المشاهدين، معرفة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 على قناة dmc اليوم، مع تصاعد الأحداث، ودخول بهجت «يحيى الفخراني» في مشكلات جديدة وكيف سيخرج منها؟

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 على قناة dmc اليوم

تبين أن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 6:15 مساء، على أن يعاد بثها يوميا عند الظهر والخامسة صباحا.

في الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، يذهب عمر «خالد شباط» إلى فريد «حازم إيهاب»، ويوافق على التعاون في الديب ويب بشرط ألا يبيع أي شيء ضار، ولاحقا تلتقي جميلة «بسنت أبو باشا» بصديقها «يوسف إبراهيم»، الذي يقول إن بسنت تتحدث عنها دائمًا بالسوء، ويحاول إقناعها بالخروج ليلاً معه ومع أصدقائه.

يكتشف بهجت «يحيى الفخراني»، مشاكل كثيرة في مركز الدروس الخصوصية، ويخبر عبدالبديع «هشام إسماعيل» بمشكلة طالب أرسل صورًا غير لائقة لزميلته، بالإضافة إلى ذلك، أنه لاحظ أن أحد الطلاب أصيب بنوبة صرع بسبب معاملة زملائه له.

الأحداث السابقة من عتبات البهجة

أحداث الحلقة 7 من عتبات البهجة شهدت خروج عمر «خالد شباط» من منزله ليبقى مع صديقه أسامة «أحمد كمال أبو رية»، فيما يتولى بهجت «يحيى الفخراني» إدارة السنتر، وأثناء وجوده هناك يأتي إليه مصطفى «عمرو صحصاح» ويخبره أن سيدة اشتكت من قيام طالب بإرسال صور غير لائقة إلى هاتف ابنتها الخلوي.

مسلسل عتبات الفرحة يشارك فيه الفنانين يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح وتدور أحداث حلقات المسلسل في إطار مشوق وسياق رائع.