مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. يحيى الفخراني في موقف صعب أمام التلاميذ

يواجه الفنان يحيى الفخراني «بهجت» في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8، العديد من المواقف، أثناء تواجده بأحد مراكز التدريس، حيث كان الفنان هشام إسماعيل «عبد البديع» يدرس الكيمياء، بداية من موقف عاملة في سنتر الدروس، تعمل دون الحصول على مقابل مادي.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

الفنان يحيى الفخراني واجه مواقف أخرى في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8، أهمها سقوط أحد الطلاب على الأرض بعد استفزازه من زملائه، وأصيب بنوبة صرع، ليتحدث أحد العاملين مع «بهجت»، ويؤكد له أنه سيحل هذه الأزمة سريعا، ويطلب منه الأخير أن يأتي بعبدالبديع إلى مكتبه، ليتحدث معه في عدد من الأمور.

وفي حوار بين عبد البديع وبهجت، طلب منه الأخير أن يتحدث أمام تلاميذه، وأن يقوم بدوره كمعلم، أي التربية، لكن عبد البديع رفض كل نصائح الفنان يحيى الفخراني، وأكد له أن الكثير من الطلاب سيغادرون إذا لعب هذا الدور، وطلب منه أن يأتي ويتحدث مع الطلاب في المواضيع التي يريد التحدث عنها، وانتهت الجلسة دون التوصل إلى أي اتفاق، فهل سيتم التوصل لاتفاق خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 ؟.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

تذاع حلقات جديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في تمام الساعة 18:15 بالتزامن مع بثها على منصة Watch It، ويعاد يومياً في اساعة 12:00 مساء والساعة 5 صباحاً.