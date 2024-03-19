سلسلة من الأحداث شهدها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني وجومانا مراد، من الحلقة الأولى إلى الـ8، حيث بدأت بحوار بين حفيدة يحيى الفخراني وأحد أصدقائها، الذي أخبرها بأنه لم يكن مطمئنا لعلاقتها بهذا الشاب الذي ظهرت معه في الصور، التي كانت سببًا في أزماتها أثناء الحلقات الماضية، ومع تصاعد الأحداث، يبحث المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل عتبات البهجة، المذاع على قناة dmc.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل عتبات البهجة

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6:15 مساءً، في نفس توقيت عرضها على منصة watch it، ويعاد عرضها يوميا في تمام الساعة 12 ظهرا و5 صباحا.

في أحداث الحلقة 8 من عتبات البهجة، تتحدث إحدى صديقات «جميلة» حفيدة يحيى الفخراني، خلال وجودهما في مقهى، ويقول لها إن عليها أن تتعامل مع كل المشاكل، وكأنها لم تكن، وطلب منها الخروج في موعد في المساء، لكنها رفضت لأن الوقت كان متأخرا.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة مسلسل للفنان يحيى الفخراني، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والمفاجآت، حيث يجسد الفخراني شخصية «بهجت الأنصاري».

ومسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، وعمرو صحصا.