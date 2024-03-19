فيلم تسجيلي عن محمد صلاح على هامش بطولة كأس عاصمة مصر.. ما القصة؟

ساعات قليلة وتنطلق بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام في الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس الجاري، وتضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، ورغم غياب محمد صلاح هداف ليفربول وقائد الفراعنة، عن قائمة المنتخب الوطني، إلا أنه سيكون حاضرا من خلال فيلم تسجيلي.

بعثة إعلامية كرواتية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، أنها ستصل إلى مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال ضمن سلسلة مباريات «فيفا» الدولية.

فيلم تسجيلي عن محمد صلاح على هامش بطولة كأس عاصمة مصر

الوفد الذي يصل غدا، سيصور فيلمًا تسجيليًا عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وكذلك عن المنتخب المصري لكرة القدم.

أول ظهور للمنتخب مع حسام حسن

ويسجل منتخب مصر أول ظهور تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد توديع بطولة أمم أفريقيا، وذلك من خلال كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا و تونس.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا هم: محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان ومصطفي شوبير وأحمد حجازي و رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفي شلبي ومصطفي فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف.

ويغيب محمد صلاح عن المعسكر، في ظل رغبة ليفربول في بقاءه بإنجلترا، من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به، ومشاركته في المباريات بشكل تدريجي.