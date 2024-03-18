كلمات قصيدة رباعيات نفادي في مسلسل الكبير أوي 8.. لماذا رفض عرض محمد صلاح؟

بعدما سيطرت مشاهد الفنان حاتم صلاح الذي يجسد شخصية «نفادي» على أحداث مسلسل الكبير أوي 8 خلال الحلقات السابقة بسبب عرض الزواج الذي قدّمه إلى أمينة خليل، عاد «نفادي» يفرض سيطرته مرة أخرى على أحداث المسلسل، من خلال المشاهد الكوميدية التي علّقت مع الجمهور، وبدأ البعض يتداول مقاطع منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رباعيات نفادي الخيام

وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8، ظهر «نفادي» يجلس على قهوة «المزاريطة»، ويصطحب معه ورقة وقلم وبجواره كوبًا من الشاي، ويدون في الورقة بعض من كلمات قصيدته التي أطلق عليها «رباعيات نفادي الخيام»، والتي تقول: «تقول لصاحبك جاي قهوة والمدام تسمع كده.. تقفل عليك الباب كأن الفار وقع في المصيدة.. مع إن القهوة مكان جميل بين الصحاب للفضفضة.. القهوة قعدة المشغول واللي موروش غير فضى.. عليها كل أنواع الرجال مانقص غير رواد فضا.. العادي قاعد عالكراسي.. والمثقف ع المنضدة».

وفي الحلقة الخامسة من المسلسل، ظهر أيضًا «نفادي» في المشهد الذي جمعه بمحمد سلام والذي جسد خلاله شخصية «الشرير أوي» يلقي بعض كلمات الشعر التي أطلق عليها «نفاديات»، وتقول: «أنا العندي وطبعي العند والتكدير.. أنا السبع اللي طبخ الطبخة بالمقادير.. ولو خيروني بين اليوستفاندي والبرتقال أختار البرتقال مع أنه أصعب في التقشير».

وعقب عرض حلقات مسلسل الكبير أوي 8، شارك لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي الجمهور صورة تُظهر إحدى لقطات مسلسل الكبير أوي 8 والتي تجمع بين شخصية «الكبير» و«نفادي»، ليعيد الفنان حاتم صلاح إعادة نشرها عبر حسابه على فيس بوك ويعلق عليها قائلًا: «مو صلاح عارض عليا شقة موقع متميز في 221B Baker Street بس قلت له مقدرش أسيب الكبير لوحده».

مسلسل الكبير أوي 8

ومسلسل الكبير أوي 8 يُعرض على قناة ON الساعة 6:05 مساءً، كما يعرض على منصة watch It، وهو بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.