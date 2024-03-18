محمد صلاح الغائب الحاضر في مسلسلات رمضان 2024.. العوضي وكرارة السبب

كان للاعب العالمي محمد صلاح حضورا طاغيا في السباق الرمضاني 2024، إذ أخذه البعض قدوة ضمن الأحداث وكان السبب في ذلك الفنان أحمد العوضي وكذلك أمير كرارة.

محمد صلاح في مسلسل بيت الرفاعي

وشهد مسلسل بيت الرفاعى الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ظهورا خاصا للاعب محمد صلاح في أول مشهد للعمل؛ إذ ظهر دكتور ياسين الشخصية التي يجسدها كرارة ضمن الأحداث، وهو يكشف على أحد الأطفال بسبب إصابته في قدمه نتيجة لعب كرة القدم وحينها طلب منه أن يستمر في العلاج كي يلعب كرة مجددا ويصبح مثل اللاعب محمد صلاح كقدوة له.

محمد صلاح في مسلسل حق عرب

ولم يكن مسلسل بيت الرفاعي فقط هو الذي جاء فيه اسم محمد صلاح، ولكن هناك أيضا مسلسل حق عرب الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني؛ إذ تضمنت الحلقة 7 من العمل مشهدا للطفل إياد محمود حمدان الذي يجسد شخصية يوسف ضمن الأحداث، وهو يتحدث مع عرب الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي ويقول له إنه يريد أن يصبح مثل اللاعب محمد صلاح.