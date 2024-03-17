الكشف عن صافي ثروة محمد صلاح في عام 2024.. ملايين الدولارات

ربما يكون نجم ليفربول محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا اللون الأحمر في قلعة أنفيلد، حيث صنع النجم المصري اسما لنفسه على مر السنين بعد قراره بالانتقال إلى صفوف الريدز في عام 2017.

منذ انتقال صلاح إلى ليفربول، أثبت قائد منتخب مصر نفسه كعنصر حاسم في آلة يورجن كلوب، بعدما جعله الوقت الذي قضاه في النادي أحد أكبر نجوم الساحرة المستديرة في العالم، ليس ذلك فحسب، بل ومن ضمن أكثرهم ثراءً.

صافي ثروة محمد صلاح في 2024

أدى التمديد الأخير لعقد الجناح مع النادي في عام 2023 إلى أن يصبح الرياضي الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، وبحسب موقع «essentiallysports» يحصل صلاح على 424 ألف دولار في الأسبوع، مع جميع البنود الواردة في عقده، يحصل اللاعب على أكثر من 22.9 مليون دولار في الموسم الواحد.

ويستمر عقد صلاح الحالي مع ليفربول حتى موسم 2024/25، حيث إنه إلى جانب عقده مع النادي، فإن اللاعب يحصل أيضًا على مبالغ هائلة من الإعلانات.

عقد محمد صلاح مع ليفربول والإعلانات تصل بثروته لمبالغ طائلة

لدى محمد صلاح صفقة حصرية مع شركة ملابس رياضية عملاقة، والتي تجعله يحصل على ما يقرب من 2.7 مليون دولار سنويًا، فضلا عن إعلاناته على مر السنين لإحدى العلامات التجارية للمشروبات الغازية، حيث يعمل اللاعب سفيرًا لعلامتهم التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2016.

العلامتان التجاريتان هما الاسمان الرائدان في سيرته الذاتية، حيث يرتبط اللاعب أيضًا بعلاقات مع شركات أخرى أقل شهرة، بحسب التقرير.

بفضل راتبه الضخم والإعلانات، فإن ثروة اللاعب اللاعب الصافية في عام 2024 تبلغ أكثر من 90 مليون دولار، إلى جانب دخوله في قطاع الاستثمار، حيث استثمر ما يقرب من 12 مليون دولار في إحدى شركات العقارات الإنجليزية.