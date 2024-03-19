محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا لحصر التجمعات والأحوزة العمرانية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، اجتماعًا اليوم مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس إقليم الدلتا، من أجل بحث مشروع الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية لمحافظة الدقهلية.

جهود محافظة الدقهلية للتخطيط العمراني

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ المشروع لتلبية احتياجات المواطنين.

واطلع خلال الاجتماع على نموذج التصميم المعماري والعمراني المستدام لتطبيق منهجية الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامه بمدينة اجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً.

جهود الهيئة للأحوزة العمرانية بالدقهلية

وأشار إلي جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية، موضحًا أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة للمساهمة في إخراج الأحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها.

وجري في الاجتماع متابعة المنصة المختصه بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.