الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى في 5 محافظات.. اعرف الخريطة كاملة

أعلنت عدة محافظات الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى، كما أصدرت خرائط الحيز العمراني الجديد 2024، والتي تتضمن إعادة تخطيط وهيكلة لزيادة المساحات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف التصدي للتضخم السكاني، والتوسع في استصلاح المناطق الصحراوية، ودفع معدلات التنمية العمرانية، مع الحرص على مساحة الرقعة الزراعية، إذ بدأ تنفيذ الأحوزة العمرانية منذ عام 2013 وما يزال يشهد تعديلات كل عام.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى، والفرق بين الحيز العمراني وكردون المباني، فضلًا عن خرائط الحيز العمراني الجديد 2024، ومتى يتم اعتماد الأحوزة العمرانية لجميع المحافظات.

الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى

وجرى اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى في عددٍ من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، بينما تستعد باقي المحافظات لاعتماد الأحوزة العمرانية التي تم إرسالها إلى وزارة الإسكان لاعتمادها من لجنة الأحوزة بهيئة التخطيط.

الأحوزة العمرانية الجديدة في المنيا

وفي مطلع العام الجاري، تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في المنيا، وتحديدًا في مركز ومدينة ملوي، إذ تضمنت خريطة الحيز العمراني الجديد قرى نور الدين بدورة، والمباني بقلندول، وسمعان، ونجع النزير، فيما تكثف المحافظة من جهودها لسرعة اعتماد باقي الأحوزة العمرانية في جميع القرى والمدن بالإقليم.

الحيز العمراني الجديد بالشرقية 2024

وفي الشرقية، تضمن اعتماد خرائط الحيز العمراني الجديد 10 مدن بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للتخطيط في بيان لها، وهي مدن «كفر صقر، وأبو كبير، وههيا، والحسينية، ومنيا القمح، ومشتول السوق، والزقازيق، وأبو حماد، وبلبيس، والإبراهيمية».

كما تضمنت خرائط الحيز العمراني الجديد 2024 بالشرقية، الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي الخاص بالتنمية العمرانية في مركز ومدينة الزقازيق، بالإضافة إلى مركز ديرب نجم.

كردون المباني الجديد بالدقهلية 2024

وأعلنت محافظة الدقهلية في بيان سابق لها، الأحوزة العمرانية الجديدة في القرى والعزب والنجوع، والتي ضمت نحو 13 مركزًا بحسب المخططات التفصيلية، إذ تضمنت أسماء القرى بمحافظة الدقهلية التي تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بها الآتي:

- الأحوزة العمرانية الجديدة بالسنبلاوين.. قرى بشمس، وكفر غنام، وطرانيس العرب، وبرهمتوش، والبكارية، والمقاطعة، ومدينة السنبلاوين.

- الأحوزة العمرانية الجديدة ببني عبيد.. قرى الصلاحات، وميت فارس، وكفر الصلاحات، وقرى الخمسة، وكفر سنجاب، وتاج العز، والبيضا الأحوزة العمرانية الجديدة

- تمي الأمديد.. قرى السعودية.

- الأحوزة العمرانية الجديدة بمركز أجا.. قرى صهرجت الصغرى، والبساتين، وميت العامل، ودروا، وميت مسعود، وشبراويش.

- الأحوزة العمرانية الجديدة بمركز شربين.. قرى كفر الأطرش، وأبو زاهر.

- الأحوزة العمرانية الجديدة بمركز دكرنس.. قرى القليوبية، ومدينة دكرنس.

- الأحوزة العمرانية الجديدة بقطاع المنصورة قبلي، وغرب، والعبور.

- الأحوزة العمرانية الجديدة بمركز المنصورة.. ديبو عوام، والبرامون، ومنية بدواي، وطناح، وشبرا بدين، وسلكا، والبدالة، والخيارية، والنسيمية.

- الأحوزة العمرانية الجديدة في المنزلة والمطرية.. قرى العصافرة، والحوتة، والنسايمة، والعمارنة، والعزيزة.

كما تضمنت خريطة الحيز العمراني الجديد، قرى صهرجت الكبرى، وجصفا، وسنتماي، وكفر سرنجا، وكوم النور، وكفر إبراهيم يوسف، وميت يعيش، ودماص، وكفر الشراقوة، ويوسف وميت القرشي، وأتميدة، وكفر المحمودية، وميت ناجي، والبوها، وميت أبو خالد، ودنديط، وتفهنا الأشراف.

الأحوزة العمرانية الجديدة بكفر الشيخ

وبحسب التخطيط العمراني، فإنّ الأحوزة العمرانية الجديدة بكفر الشيخ 2024 شملت اعتماد 69 حيزًا عمرانيًا من القرى والعزب في مدن كفر الشيخ، ومطوبس، وسيدي سالم، والرياض، وقلين، ودسوق، والبرلس، وفوّة، وبلطيم، وبيلا والحامول.

كما جرى اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في قرى الرياض، ومنشأة سلامة، وعزبة البرية، والعاقولة، والعمدان، وبقلولة، إلى جانب تعديل الحيز العمراني في قرى العجوزين وأبطو بدسوق، واعتماد الأحوزة في قرى إصلاح برمبال، والسكري، وعزبة قابل، وأرض المزاد، ووقف بحري، وبرج مغيزل، بمركز مطوبس.

الأحوزة العمرانية محافظة القليوبية

وتستعد محافظة القليوبية، لتطبيق الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في القرى والمدن، إذ تتضمن في المرحلة الأولى 3 وحدات محلية وهي المنشأة الكبرى، وتصفا بكفر شكر، وبلقس بقليوب، بالإضافة إلى مركز ومدينة بنها.