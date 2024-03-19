موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 9.. ما مصير ملك قورة؟

انتهت الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، بهجوم أحد الأشخاص على ملك قورة التي تؤدي دور رقية، بعد انتهاء عملها في بار بأحد الفنادق، وحاول أحد الزبائن مضايقاتها وبعد انتهاء العمل ظل يسير وراءها وحاول التحرش بها وقبل حدوث ذلك تواصلت مع شقيقها أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين، حتى يأتي لها، ويكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 9 في الساعة 1:20 صباحًا و9:45 صباحًا، بينما الموعد الأول الساعة 9 مساء لمعرفة ما سيحدث.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on drama الحلقة 9، يكون الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والساعة 4:45 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، صفاء الطوخي، ملك قورة، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي

ويدور المسلسل بشأن دكتور العظام أمير كرارة الذي تحولت حياته بعد اتهامه بقتل والده في بيت العائلة، عقب نقاش حاد بينهما، ويحاول الهروب لإثبات البراءة، فيما تتعرض أسرته لحالة تدهور كبيرة بعد طرح ابن عمهم الذي يؤدي دوره أحمد رزق لهم من منزلهم والحصول على كل الميراث وتتوالى الأحداث.