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دراما المتحدة

علي جمعة: العدوان على الأرض الزراعية أضر بالعباد والخلق

كتب:

يارا أشرف
02:47 م | الإثنين 18 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول حكم من يعتدي على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون من أجل التوسعة على نفسه وأولاده؟

الاعتداء على الأراضي الزراعية يضر بالآخرين

وخلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أضاف جمعة: «اللي بيعتدي على الأرض الزراعية بيضر بنفسه وغيره، فالرقعة الزراعية كلنا نحتاج إليها، وهو حولها إلى أرض بور من أجل السكن، وهذه ضروريات إذا اعتدى عليها الإنسان هلك». 

وتابع: «هييجي حد يقولك ضرورة تبيح المحظور، وهيروح فين، نقوله إباحة المحظورات في لحم الخنزير لو أصبحت تشارف على الموت ولا يوجد أي طعام إلا هو، لكن لو جنبك حاجة تاني تأكلها خلاص كده مفيش إباحة».

العدوان على الأرض الزراعية

وأضاف: «العدوان على الأرض الزراعية أضر بالعباد والخلق، والله أمرنا بالتكاثر فتكاثرنا، فبلاش يا جماعة أضرار بنفسنا بكثرة الأولاد من غير ضرورة، لان هذا لا يرضى الله».

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