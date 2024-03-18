حكم التلاعب بحقوق المرأة المطلقة.. علي جمعة يوضح العقوبة في الدنيا والآخرة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول أن القرآن الكريم كرم المرأة وأعطاها حقوقها، لكن بعض الرجال بعد الطلاق يتحايلون على القانون لأكل حقوق السيدة المطلقة وأولادها، ويزورون شهادات فقر وعدم قدرة على الإنفاق؟

جزاء التلاعب بحقوق المرأة

وخلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أضاف جمعة: «الحلال حلال، والحرام حرام، كل من يتلاعب بحقوق المرأة كأنه يتلاعب بحقوق الله، ظاهر الدنيا شيء وعلاقة الإنسان بربه مختلفة».

عقاب الآخر للظالمين

وتابع: «إحنا مدتنا في الأرض بسيطة، يعني لو الإنسان عاش 100 سنة تعادل 3 دقايق من الآخرة، دول قد يحدث فيهم ظلم وأذى واغتصاب حقوق، اتظلمتي في الدنيا هتاخدي حقك في الآخرة في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون، الناس ناسية ده، فصبر جميل كل ما نلقاه من قدر هيعرف قد إيه الخير».