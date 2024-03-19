كيف يحقق الخط الرابع للمترو الربط بين 3 مدن كاملة؟.. «النقل» توضح

تُنفذ وزارة النقل حالياً المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، والتي تمتد بطول 19 كيلومترًا وتشتمل على 17 محطة، وتنفذها أيادٍ مصرية خالصة، وفق المواصفات والمعايير العالمية، إذ أكّدت تقدم أعمال تنفيذ محطات ومسارات المشروع.

مسار الخط الرابع للمترو

يعتبر الخط الرابع للمترو، وفق تقرير لوزارة النقل، شريان حياة جديد يتمّ تنفيذه لتوفير وسيلة نقل حضارية خضراء صديقة للبيئة، يمتد مساره من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير.

يمر الخط الرابع بميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر الخط أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى.

وسائل النقل الجماعية

من خلال مسار المشروع، يحقق الخط الرابع للمترو ربط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وهنا أكّد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف أنَّ المشروع يتكامل مع وسائل النقل الجماعية الأخرى التي تنفذها وزارة النقل ومنها المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.

وقال أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف لـ«الوطن» إنَّ الخط الرابع يخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، ومن المقرر أن يتمّ تنفيذه بما يراعي مختلف الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنَّ له دور مهم في الحفاظ على شبكة الطرق التي نفذتها الدولة، وذلك من خلال جذب أكبر عدد من ملاك السيارات الخاصة لاستقلاله.