8 معلومات عن زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة.. توفت بمرض السرطان

رحلت عن عالمنا، منذ قليل زينة مطاوع، مونتيرة مسلسل عتبات البهجة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني من آلامه خلال أيامها الأخيرة، لكنها كانت تصر على الذهاب إلى عملها كل يوم.

أبرز المعلومات عن زينة مطاوع

وترصد «الوطن» فى السطورة التالية أبرز المعلومات عن زينة مطاوع، كما يلي:

- زينة مطاوع فى منتصف العشرينيات من عمرها.

- مواليد طنطا.

- خريجة المعهد العالي للسينما.

- تعمل مونتيرة.

- عملت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، آخرها مسلسل عتبات البهجة.

- كانت صديقة الفنانة ديانا هشام.

- كانت تعاني من مرض السرطان في آخر أيامها.

- رغم آلامها إلا أنها كانت تباشر عملها حتى آخر ساعات قبل وفاتها.

وفاة زينة مطاوع

وأعلن الدكتور مدحت العدل عن وفاة زينة مطاوع، إذ نشر صورة لها عبر خاصية «استوري»، علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «إنا لله وإنا إليه رجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين في مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».