معلومات عن زينة مطاوع مونتيرة عتبات البهجة.. ما سبب وفاتها فجأة؟

خيم الحزن على طاقم مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، بعد وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، التي رحلت عن عالمنا بعد الانتهاء من تصوير المسلسل الذي كانت تعمل عليه كجزء من فريق العمل خلف الكاميرا، وكانت موجودة في موقع التصوير خلال الفترة الماضية قبل وفاتها المفاجئة.

وأعلن الكاتب مدحت العدل وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 عبر خاصية «ستوري» على صفحته على إنستجرام قائلًا: «إنا لله وإنا إليه رجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والماساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».

معلومات عن زينة مطاوع

وبحسب المعلومات المتوافرة عبر الصفحة الشخصية للمونتيرة الراحلة، نستعرض بعض المعلومات عن زينة مطاوع على النحو التالي:

- زينة مطاوع في منتصف العشرينيات من عمرها.

- تخرجت زينة مطاوع في المعهد العالي للسينما قسم المونتاج.

- كانت تعاني من مرض السرطان وتخضع لجلسات العلاج الكيماوي.

- ظلت المونتيرة الشابة تعاني من المرض خلال آخر شهر، وظلت تعمل حتى آخر أيام وفاتها وكانت متواجدة في الموقع خلال الفترة الماضية، رغم آلام المرض.

- زينة مطاوع انتهت منذ ساعات قليلة من مونتاج مسلسل عتبات البهجة، ولم تستطع الاحتفال بنجاح العمل.

المعهد العالي للسينما ينعيها

ونعى المعهد العالي للسينما عبر صفحته الرسمية وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع وكتبت: «البقاء لله والدوام لله، بقلوب يمزقها الألم ينعي المعهد العالي للسينماع ميد المعهد أ.د إيمان يونس ووكيل المعهد أ. د أحمد فهمي وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئه المعاونة والإداريين وجميع العاملين بالمعهد ابنة المعهد العالي للسينما الغالية المونتيرة زينة مطاوع خريجة قسم المونتاج التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض».