المعهد العالي للسينما ينعى المونتيرة زينة مطاوع.. عملت في مسلسل عتبات البهجة

نعى المعهد العالي للسينما المونتيرة زينة مطاوع، والتي وافتها المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية للمعهد العالى للسينما عبر «فيس بوك»: «البقاء لله والدوام لله، بقلوب يمزقها الألم ينعى المعهد العالي للسينما عميد المعهد الدكتورة إيمان يونس، ووكيل المعهد أحمد فهمي، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وجميع العاملين بالمعهد ابنة المعهد العالي للسينما الغالية المونتيرة زينة مطاوع خريجة قسم المونتاج».

وأوضح البيان أن الراحلة زينة مطاوع توفت بعد صراع مع المرض، وكان آخر أعملها مسلسل عتبات البهجة.

مدحت العدل يعلن وفاة زينة مطاوع

مدحت العدل أول من أعلن عن وفاة زينة مطاوع، إذ نشر صورتهـا، وعلق:« إنا لله وإنا إليه رجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والماساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».