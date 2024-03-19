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دراما المتحدة

سبب وفاة زينة مطاوع مونتير مسلسل عتبات البهجة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:06 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
زينة مطاوع

زينة مطاوع

غيّب الموت زينة مطاوع، مونتير مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض حاليا بالسباق الرمضاني الحالي 2024، بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، والمكون من 15 حلقة.

سبب وفاة زينة مطاوع

وتوفيت زينة مطاوع بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منه مؤخرا، وخضعت للعديد من الجلسات الكيمياوي.

كانت زينة تتحدي ظروف مرضها وتعمل حتى آخر أيامها، رغم آلام مرض السرطان الشديد.

وفاة زينة مطاوع

وكان أول من أعلن عن وفاة زينة مطاوع، الكاتب مدحت العدل إذ نشر صورة لها عبر خاصية الاستوري، علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازى والماساه لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».

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