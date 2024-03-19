أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء المعلمين الفائزين في المسابقة القومية للرائد المثالي، والتي نفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) للعام الدراسي الحالي.

وأوضح الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أحمد موسى، أن تلك المسابقة تعد إشادة بالمعلم المبدع الذي يسهم في إعداد الأجيال المقبلة، وتكريمًا للمعلم واعترافًا بجهوده، إذ أنه يمثل الرائد والقائد والموجه والداعم الفعلي للطلاب في تحقيق التفوق الأكاديمي، والجدير بغرس مفاهيم القيادة في نفوسهم، ويسهم في تطويرهم كمواطنين ناجحين في المجتمع.

خطة الاتحادات الطلابية

وأشار إلى أن تلك المسابقة جاءت في ضوء الموضوع المحورى لخطة الاتحادات الطلابية لهذا العام «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي»، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المعلم القيادية والابتكارية، وإتاحة الفرصة للإبداع من خلال المنافسة الشريفة بين الرواد المثاليين وتبادل الخبرات، وكذلك تنمية مهارات رائد الفصل في التعامل مع القيادات الطلابية والطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتحفيز ودعم رواد الفصول، تأكيدًا على تأصيل القيم وترسيخًا للاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب.

المرحلة الابتدائية

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى اختيار الفائزين بناء على معايير التميز في القيادة والابتكار والتأثير الإيجابي على الطلاب والمدرسة بشكل عام، إذ أسفرت نتيجة مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية عن فوز عبير محمد عبد المتعال محمد بالمركز الأول من مديرية المنيا إدارة أبو قرقاص، وحصلت على المركز الثاني أمل عوض السيد من مديرية دمياط إدارة فارسكور، أما المركز الثالث فكان من نصيب حنان حسن عبد القادر أحمد من مديرية الإسكندرية إدارة الجمرك، وفاز أكرم محمد محمد عقل بالمركز الرابع من مديرية كفر الشيخ إدارة دسوق، وحصل محمد عبد الله جميل إبراهيم بمديرية القاهرة إدارة المعادى على المركز الخامس.

المرحلة الإعدادية

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت بالمركز الأول ولاء علاء محمود خليفة بمديرية الإسكندرية إدارة شرق، وجاء بالمركز الثانى محمود سيد حسين محمود بمديرية الجيزة إدارة العجوزة، أما المركز الثالث فكان من نصيب ناصر عبد الله سيد تمام بمديرية بنى سويف إدارة ناصر، وحصلت ابتسام عزوز حافظ بمديرية الفيوم إدارة غرب على المركز الرابع، وفازت بالمركز الخامس سوزان مجاهد إبراهيم بمديرية الشرقية إدارة أبو كبير.

المرحلة الثانوية

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد حصل على المركز الأول خالد أحمد محمد على بمديرية قنا إدارة نجع حمادي، وجاء بالمركز الثاني سالم حسن عيد إبراهيم بمديرية السويس إدارة شمال، وفازت فاطمة الزهراء محمد حنفي بمديرية البحر الأحمر إدارة القصير بالمركز الثالث، وحصلت عزة محمد المصلحي أحمد بمديرية القاهرة إدارة الزاوية الحمراء على المركز الرابع، وفازت بالمركز الخامس ياسمين صبحي على حنفي بمديرية المنيا إدارة مغاغة.