«التعليم» تكشف ضوابط العمل في كنترولات الثانوية العامة.. والأوراق المطلوبة

أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2024 ضوابط العمل التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات، والمقرر أن يبدأ غدا الأربعاء استعدادا لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت الضوابط كما يلي.

ضوابط العمل بكنترولات الثانوية العامة

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

- ألا يكون العضو المتقدم مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

- وبالنسبة للعاملين بعقود أو بمكافات لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور 3 سنوات على عملهم.

- ألا يكون مشتركا في العمل بأي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية.

- أن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة حسب حاجة العمل.

المستندات المطلوبة للعمل بالكنترولات

وحددت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، المستندات المطلوبة عند التقدم عبارة عن صحيفة أحوال حديثة مختومة ومعتمدة بخاتم الشعار من جهة العمل، موضحا بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية وصورة البطاقة الشخصية الرقم القومي وسيتم عقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية للأعضاء الجدد الأسبوع المقبل.