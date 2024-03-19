«التعليم»: لا يوجد محذوفات في منهج التربية الدينية للثانوية العامة الدمج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً رداً الإدارة المركزية للتعليم، بشأن وجود محذوفات بمنهج التربية الدينية «الإسلامية والمسيحية» للصف الثالث الثانوي لطلاب الدمج والمكفوفين.

لا محذوفات في منهج الدين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، بأنَّه لا يوجد أي محذوفات في منهج التربية الدينية «الإسلامية والمسيحية» للثانوية العامة لطلاب الدمج أو المكفوفين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت حذف أجزاء في مواد «التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة وعلم النفس والتربية الوطنية» الفصل الدراسي الثاني لطلاب ذوي الهمم المدمجين بالصف الثالث الثانوي العام للتخفيف عنهم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بحذف الأجزاء التي تشكّل صعوبة عليهم خاصة.