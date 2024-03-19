«التعليم» تفتح باب التقديم للعمل بكنترولات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024، فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجاري 20 و21 مارس، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.

شروط التقدم للجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة

وحددت لجان النظام والمراقبة امتحانات الثانوية العامة شروط التقدم للأعضاء الجدد، كما يلي.

ألا يكون لدى العضو مانعا يحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات، وتتمثل فيما يلي.

- ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 112 لسنة 1992.

- ألا يكون مُحالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.

- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها، وتضمنت درجات القرابة: الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة الدرجة الثانية «الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد» الدرجة الثالثة «أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد».