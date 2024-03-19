كلمات مؤثرة للأصدقاء في وداع المونتيرة زينة مطاوع .. عانت من سرطان نادر

بعدما انتهت زينة مطاوع من تصوير آخر أعمالها الفنية «عتبات البهجة» مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، وبدأت تنهال عليها المباركات من أصدقائها وزملائها في المعهد العالي للسينما احتفالًا بنجاحها، تحوّلت هذه التهاني في غضون ساعات قليلة إلى دعوات بالرحمة والمغفرة، للمونتيرة الشابة التي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان.

أصدقاء زينة مطاوع ينعون وفاتها بكلمات مؤثرة

وعقب إعلان وفاة ابنة المعهد العالمي للسينما، سرعان ما تحولت صفحات أصدقاء زينة مطاوع دفتر عزاء ينعون من خلالها صديقتهم التي كانت قد انتهت لتوّها من مونتاج مسلسل «عتبات البهجة» ضمن السباق الرمضاني 2024، إلا أنّ الموت خطفها قبل أن تحتفل بهذا النجاح.

وكتب عدد من أصدقائها كلمات حزينة ومؤثرة في وداع صديقتهم، إذ كتبت صديقتها حنين هشام عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك» تقول: «زينة صاحبتي في ذمة الله، لا إله إلا الله البقاء لله وحده، الله يرحمك يا زينة تعبتي أوي كان عندنا أمل ربنا يتم شفاكي على خير وكنا بندعيلك دايما قضاء الله، ربنا خد وديعته في أيامه المفترجة، ربنا يجعل الشهادة من نصيبك ويراضيكي ربنا في دار الحق و يصبر أهلك على مصيبتهم ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون ادعولها بالرحمهة والمغفرة».

زينة مطاوع عانت من سرطان نادر

أما صديقتها آلاء أبو العز، كتبت عبر صفحتها الشخصية: «توفيت إلى رحمة الله تعالي صحبتي وأختي زينة مطاوع، اللهم اغفر لها وارحمها واعفو عنها، ماتت في أيام تليق بيها وبقلبها ادعولها زينة كانت مريضة سرطان وكان نادر اللي عندها، تعبت كتير حبيبتي».

ونشرت صديقتها بالمعهد العالي للسينما دنيا الزاهر صورة جمعتها بـ زينة مطاوع وكتبت عليها: «لله ما أعطى و لله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، زينة مطاوع زميلتي وصاحبتي وخريجة المعهد قسم مونتاج في ذمة الله، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».

كما علقت نور عبدالغني على خبر وفاة صديقتها: «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، توفيت إلى رحمة الله تعالى صاحبتي وأختي زينه مجدي مطاوع، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله»، فيما كتبت مِنوة الرفاعي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبتي وصاحبتي زينة مطاوع في ذمة الله، ربنا يرحمك يا زينة أنتي هتوحشيني أوي».