الإعلامية ريهام عياد تستجيب لطلب أحد متابعيها وتهاديه بنسخة من كتابها الجديد

استجابت الإعلامية ريهام عياد، مقدمة برنامج «القصة وما فيها»، لأحد متابعيها وأرسلت له نسخةً من كاتبها «أسرار في حياة هؤلاء» موقّعًا منها، بعدما طلب منها اقتناء نسخة من الكتاب، لكن المسافة يُحيل بينه وبين اقتناء الكتاب.

ونشر أحد المتابعين ويدعى مصطفى، على «إنستجرام» قائلا: «السلام عليكم.. أحب أشكر دكتورة التاريخ ريهام عياد على المعلومات القيّمة دي.. بجد شكرًا ليكي يا دكتورة».

أمنية أحد متابعي ريهام عياد

وأضاف مصطفى موجها رسالته إلى ريهام عياد: «كان نفسي أجيب الكتاب بتاع حضرتك بس المكان بتاعي بعيد بس الحمد لله أنا متابع حضرتك بقالي سنتين ومكمل معاكي للآخر إن شاء الله.. ونفسي أكون زي حضرتك كده».

مثل أعلى لمتابعيها

وتابع أحد معجبي ريهام عياد: «اعتبرتك مثل ليا.. وإزاي بدأتي من الصفر لحد ما وصلتي إلى الشهرة دي.. نفسي بجد أكون زيك».