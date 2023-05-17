سكرتير شيخ الأزهر يحكي موقفا مؤثرا أثناء صلاة الإمام الطيب بالمسجد النبوي «صور»

تداول واسع لصور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

موقف نبيل لشيخ الأزهر

وكان مدير السكرتارية الخاصة للإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد مصطفى، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا جديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهو موجود بين الناس دون أي مراسم، معلقا عليها بقوله: «الإمام الأكبر يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف، وسط الناس ودون أي مراسم، وعندما قلت لفضيلته: تفضل حضرتك داخل المسجد فهناك مكان لك، فأجابني: هذا هو مكاني، فأنا أصلي أينما أدركتني الصلاة».

ردود فعل واسعة

ردود فعل واسعة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت على هذه الصور، التي نشرها مدير السكرتارية الخاصة للإمام الأكبر شيخ الأزهر، والتي جاءت إيجابية بشكل كبير، وتخللها الدعاء للإمام الأكبر، بأن يطيل الله في عمره ويحفظه.

وهذه الصور لم تكن الأولى التي يتم تداولها لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، في رحلته لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وإنما تم تداول عددا آخر من الصور خلال الأيام القليلة الماضية، والتي انتشرت بشكل كبير.