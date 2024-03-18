هل يقتصر لطف الله على العباد الصالحين فقط؟.. شيخ الأزهر يجيب

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إنّ الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وليس بالمؤمنين فقط، مضيفا أن الكافر والعاصي أيضا يستمتعون بهذا اللطف مثلما يستمتع به المؤمن.

لطف الله يشمل كل عباده

وأضاف خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن لطف الله شامل، وكأنه لم يدع عذرًا لعبد من العباد في أن يُنكر ألوهيته، مواصلا: «الكافر يسمى ظالم، وهو أشنع أنواع الظلم، يعني لو حد ظلمه في 1000 جنيه، مينامش الليل، فكيف به في أن يظلم من يرزقه ويلطف به، ويقول لا أؤمن بالله».

وتابع، أنّ لطف الله ليس قاصرا على المؤمنين والصالحين فقط، فقد يلحق الآخرين ويستمتعون به، من حيث الولادة والمعيشة والسعي على الرزق والتناسل، فلو تُرك الإنسان لشأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا.

لطف الله يتعلق بالكائنات الأخرى

واستطرد: «لطف الله يتعلق أيضا بالكائنات الأخرى مثل الحيوانات، وهناك من يقول أين لطف الله بالبحار والجبال؟، فلطف الله هنا يعود إلى الإنسان في تسخيرها له، فالبحار لكي يشرب منها والجبال لاستخراج المعادن، فالإنسان لا يستطيع أن يصنع جبالا وبحارا مهما أوتي من علم».