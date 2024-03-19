حدث ليلا.. ظهور الأميرة كيت واتصال بين بايدن ونتنياهو واغتيال العميد فايق المبحوح

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الساخنة، التي شغلت الرأي العام على المستوى العالمي، بين الشائعات التي تلاحق الأميرة كيت ميدلتون رغم ظهورها، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي ظهرت في اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، وإعلان الاحتلال عن اغتيال العميد فايق المبحوح، وتحذير المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس للمعتمرين غدًا.

رغم ظهورها.. الشائعات لا تزال تلاحق الأميرة كيت

خلال الأيام الماضية، كانت الأميرة كيت ميدلتون حديث الصحافة العالمية، خاصة في ظل الغموض الذي يحطيها بعد اختفائها من الحياة العامة في ديسمبر الماضي بعد إعلان إجرائها لعملية جراحية طارئة بالبطن، وأن أول ظهور لها سيكون في أبريل المقبل.

ولم تلبث الشائعات أن لاحقتها، أحيانا يقال أنها قتلت أو توفيت نتيجة مرض خبيث لم تعلن العائلة الملكية عنه، أو أنها مخطوفة، وتارة أخرى أنها تستعد للانفصال عن الأميرة ويليام.

ووسط تلك التكهنات نشرت صحيفة «ذا صن البريطانية» مقطع فيديو وصور للأميرة كيت وزوجها، وهما يتسوقان في أحد المحلات التجارية، وتبدو الأميرة مبتسمة ومرتاحة.

ورغم بث الصور ومقطع الفيديو، إلا أن الشائعات لم تتوقف، بل طالبت بضرورة أن تتحدث الأميرة بنفسها، وهو ما ينتظره العالم خلال الأيام المقبلة.

توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب

بسبب عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة، خلال الأشهر الـ5 الماضية، انقلب الرأي العام العالمي على تل أبيب، وأصبح يمثل ضغط كبير عليها، وعلى من يدعمها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لا سيما أن قرارات رئيس حكومة الاحتلال تتسبب في إحراج كبير للرئيس الأمريكي.

وظهرت حدة الخلافات، من خلال التقرير الذي نشرته وكالة رويترز، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل هاتفيًا برئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليعبر عن «المخاوف العميقة» بشأن تنفيذ إسرائيل عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

اغتيال العميد فايق المبحوح

قال المكتب الإعلامي لحكومة غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة، باغتيال فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا، لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، حيث يمارس العميد المبحوح عملا مدنيا إنسانيا بحتا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي.

وأضاف البيان الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن تنفيذ عملية الاغتيال جاءت بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة، بعد أربعة أشهر من تعطيل الاحتلال الإسرائيلي، ما يدل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع، وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية، رغم محدوديتها حتى الآن.

المركز الوطني للأرصاد يحذر المعتمرين من الطقس

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، المعتمرين من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصاحبها جريان للسيول وسقوط زخات للمطر على المدينة المنورة ومكة المكرمة، مضيفًا أن الأمطار يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ويتسبب الطقس السيئ، في تكون الضباب الكثيف الذي يعوق الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل عام على كل مناطق المملكة.