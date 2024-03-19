تطور مفاجئ في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. أسرته تكشف التفاصيل

تطور مفاجئ شهدته الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب نادي مودرن «فيوتشر»، صاحب الـ30 عاما، والموضوع على الأجهزة الطبية داخل أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية عقب سقوطه مغشيا عليه قبل 8 أيام، خلال مواجهة أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري، وذلك بحسب مصدر مقرب منه لـ«الوطن».

حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية

«أحمد رفعت اتشال من على جهاز التنفس الصناعي لكن لسة الحالة محتاجة للملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة، وبنتمنى يبقى كويس، هي خطوة إيجابية وتطور طبي حتى لو طفيف»، هكذا أكد أحد أقارب اللاعب أحمد رفعت، مؤكدا أنه مؤشر إيجابي، متمنيا أن يسترد عافيته على خير.

«لسه حاطين إيدنا على قلبنا، رغم أنه استرد وعيه جزئيا، لكن نقدر نقول الحمدلله»، بحسب والدته وأحد أقاربه، متمنين له أن يتم شفائه سريعا: «أنا مشوفتش أحمد للأسف لأنهم لسه مانعين عنه الزيارة، والطبيب أكد لي أن اليومين الجايين دول صعبين في وضع أحمد، فمحتاجين دعواتكم علشان ربنا يشفيه وإحنا عندنا أمل في ربنا إن شاء الله تعدي الـ48 ساعة الجايين على خير ويتنقل من رعاية مركزة فائقة إلى متوسطة».

والدة أحمد رفعت: ابني محتاج الدعاء

وبحسب تصريح والدة اللاعب أحمد رفعت لـ«الوطن»، فإن نجلها ما زال يحتاج إلى الدعوات: «نفسي بس أشوف ابني بيتحرك، نفسي أحكي معاه، بنتمنى ربنا يكرمنا فيه خير ويقوم بالسلامة، إحنا بنحاول نحافظ على نفسيته وبندعيله، ولا نملك إلا الدعاء عشان في خطر على المخ والرئة ووظائف الكبد والكلى، ونتمنى يزول».