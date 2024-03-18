تطور جديد في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد توقف قلبه.. ماذا حدث؟

بعد مرور 7 أيام على الأزمة الأصعب التي مرت على كرة القدم المصرية هذا الموسم، يبدو أن هناك تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت، الذي توقف قلبه أثناء خوض مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، ليرقد في المستشفى طوال تلك المدة في محاولات مستمرة لإنقاذ حياته وتفادي أي تباعات للأزمة الصحية القاسية التي تعرض لها.. فما آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت؟

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

تحرك اللاعب وتفاعله نسبيًا مع من حوله، كانت المفاجأة المنتظرة منذ وقوع هذا الحادث الأليم داخل الملعب، إذ أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن اللاعب بدأ يفتح عينيه ويتفاعل نسبيًا ولكن بشكل طفيف جدًا، من خلال طلب الحصول على المياه، إلى جانب أنه يسمع ويستوعب بعض الحديث الذي يدور حوله، لكن في الوقت ذاته يبدو ذلك تحسن بسيط وبطئ، وذلك عبر تصريحات تلفزيونية.

الأمل المنتظر سيكون تحسن الرئة واستجابتها وعودة التنفس بشكل منتظم وطبيعي بدلًا من اللجوء إلى التنفس الصناعي، وهو ما ينتظره الجميع خلال الأسبوع المقبل، خاصة أنه لا يعاني من غيبوبة في الوقت الحالي، لكن عدم استفاقته بشكل كامل يأتي بسبب تأثير الأدوية، التي يسعى خلالها الأطباء لإعادة الرئة إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن لتفادي أي مضاعفات جديدة.

رد فعل أسرة أحمد رفعت بعد الفحوصات الأخيرة

«حالة أحمد رفعت بدأت تتحسن، وأسرته ظهر عليها الارتياح».. هكذا أكد الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامج جمهور التالتة، بعد خضوع لاعب فيوتشر للفحوصات الأخيرة التي كانت مبشرة بشكل كبير، سواء على مستوى رسم المخ أو القلب أو وظائف الكبد، لكن الأطباء يتعمدون عدم إفاقته حتى لا يؤثر ذلك على سير العلاج.

هل تدخل محمد صلاح لنقله للعلاج في إنجلترا؟

لا صحة للأحاديث الأخيرة التي أكدت على تطوع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، من أجل نقله إلى إنجلترا لاستكمال علاجه على يد أطباء في الخارج، وهو ما أكده وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر.

ماذا تأثر في جسد أحمد رفعت بعد توقف القلب؟

أحمد كامل مدير المستشفى التي يتلقى به أحمد رفعت العلاج، قال في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاعب في الوقت الحالي، لايزال يعاني من مضاعفات توقف قلبه، ما أثر على عدد من الأجهزة الحيوية داخل الجسم، رغم وجود تحسن طفيف من خلال عودة الدورة الدموية لحالتها الطبيعية واستجابة المخ وعدم تأثره بهذا التوقف الطويل للقلب.

متابعة من وزارة الصحة في الإسكندرية

يحرص وزير الرياضة أشرف صبحي، على متابعة حالة أحمد رفعت باستمرار، كما أنه قام بزيارته قبل ساعات، وأكد خلال الزيارة، أن هناك متابعة دورية ومتواصلة على مدار الساعة، من قبل وزارة الصحة والتعليم العالي وجامعة الإسكندرية؛ في محاولة لتوفير المساعدات والتسهيلات كافة التي من شأنها مساعدة الحالة الصحية لأحمد رفعت.