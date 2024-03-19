القبض على تشكيل عصابي متهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظتي القاهرة والدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقُدرت أفعال غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.