«الداخلية» تشن حملات موسعة على تجار المخدرات في 10 محافظات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن مطروح

ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

مديرية أمن القاهرة

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر البودر – سلاح أبيض. ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» – سلاح أبيض.

مديرية أمن الغربية

ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرتي قسمي شرطة أول وثان طنطا، وبحوزتهما 1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

مديرية أمن أسيوط

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض.

مديرية أمن البحيرة

ضبط عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرتى مركز وقسم شرطة دمنهور، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض.

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة دسوق، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

مديرية أمن الشرقية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين.

مديرية أمن قنا

ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرتي مركز وقسم شرطة قنا، وبحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والشابو.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية بدوائر أقسام شرطة «مينا البصل – الجمرك – ثالث المنتزه»، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش.

محيط مدينة العاشر من رمضان

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.